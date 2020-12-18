شحنتان من لقاح فايزر ستصلان السعودية منتصف الأسبوع

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر فى السعودية، اليوم الجمعة، عن أن شحنتين من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا ستصلان إلى المملكة يومى الأحد والإثنين المقبلين، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية".





وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، اليوم الخميس، ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد إلى 360.516 حالة مؤكدة، إضافة إلى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التى بلغت 6 آلاف و91 وفاة.

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