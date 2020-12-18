بعد تبادل الاتهامات بين البلدين.. إثيوبيا تستدعي السفير السوداني في أديس أبابا

أفادت مصادر دبلوماسية سودانية، اليوم الجمعة، بأن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، استدعى السفير السوداني لدى أديس أبابا، جمال الشيخ، وقدم له احتجاجا رسميا على ما أسماه بـحدوث "اعتداء من الجيش السوداني على الإثيوبي" في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وبحسب قناة "الشرق" السعودية، فإن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين استدعى الشيخ، أمس الخميس، وأبلغه احتجاجه.

وكانت قوات من الجيش السوداني تحركت اليوم لتأمين المنطقة الحدودية مع إثيوبيا، حيث أشرف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقادة الجيش السوداني على تأمين المنطقة الحدودية مع إثيوبيا، ووُضعت نقاط عسكرية في مناطق سودانية قبالة إقليم أمهرة الإثيوبي. وكشف عسكريون سودانيون، أمس الخميس، عن تعرضهم لقصف مدفعي من قبل الجيش الإثيوبي على الحدود بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن الجنود قولهم إنهم فوجئوا بقصف مدفعي إثيوبي أثناء عملية تمشيط حدودية. وأضافوا أن الهجوم الذي تعرضوا له مصدره قوات منظمة وليس ميليشيا، ما يعني الجيش الإثيوبي نفسه.