وفاة وزير الداخلية الجزائرى الأسبق نور الدين زرهوني

توفي وزير الداخلية الجزائري الأسبق نور الدين اليزيد زرهوني اليوم الجمعة بالمستشفى العسكري بعين النعجة عن عمر يناهز 83 سنة.

وتقلد زرهوني وهو من مواليد 1937 عدة مسؤوليات في الثورة وبعد الاستقالة في جهاز المخابرات الجزائرية، إذ ضمه عبد الحفيظ بوصوف إلي الجهاز مبكرا أثناء الثورة. وبعد الاستقالة عمل في قسم العمليات في الجهاز.

وفي سنوات السبعينات شغل موقعا في قسم التحاليل والتوثيق في الجهاز نفسه ثم غادره ليصبح واحدا من أقرب مساعدي العقيد قاصدي مرباح. وفي عام 1979 تولى زرهوني إدارة كافة أجهزة المخابرات لمدة ثلاث سنوات ثم تم تعويضه عام 1982 من قبل العقيد محجوب لكحل عياط.

والتحق زرهوني بالعمل الدبلوماسي، حيث عين سفيرا للجزائر في واشنطن، ثم في مكسيكو، ثم في طوكيو.

وعين زرهوني وزيرا للداخلية والجماعات المحلية سنة 1999 في أول حكومة شكلها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت رئاسة أحمد بن بيتور.