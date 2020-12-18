عزل المناطق الموبوءة.. هلع في أستراليا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا

فرضت السلطات الأسترالية على سكان السواحل الشمالية لمدينة سيدني، عزلًا صحيًا لمدة 3 أيام ومنعتهم من الخروج من منازلهم، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في 30 موقعًا، واكتشاف 17 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا.

ودعت الصحة الاسترالية إلى ارتداء الأقنعة الواقية وأقرت قيودًا على التنقل بين الأقاليم، كما فرضت السلطات الحجر الصحي لأسبوعين على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بمستويات مثيرة للقلق، وفقًا لصحيفة "هيرالد صن" الاسترالية.

وأمام هذه المستجدات، سادت حالة من الهلع وسط السكان في السواحل الشمالية لسيدني حيث أفرغوا رفوفا واسعة من سلعها، لا سيما الغذائية، في المحلات وأسواق "السوبرماركت" في تكرار للمشاهد التي حدثت خلال الموجة الأولى من الوباء في بداية الربيع الماضي. وفرضت السلطات الحجر الصحي لمدة أسبوعين داخل فنادق على كل من ذهب إلى السواحل الشمالية مؤخرا.

وأعلنت جلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، الاسترالية، عن ظهور 28 حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن مصدر تفشي المرض هو سلالة من الفيروس جاءت من الخارج، على الأرجح من الولايات المتحدة.