السفير المغربي بالأمم المتحدة يشارك في الاحتفال بعيد حانوكا اليهودى

شارك ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، نظيره الإسرائيلي جلعاد أردان احتفالية عيد "حانوكا" اليهودي ".

وكانت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة ومنتدى الدبلوماسية الثقافية، قد نظمت احتفالية عيد "حانوكا" اليهودي، وسط مشاركة عدد من سفراء دول العالم والدول العربية وفق ماذكر موقع سبوتنك الروسي.

وشارك السفيران جنبا إلى جنب في احتفالات "حانوكا التقليدي" أو "عيد الأنوار" بمشاركة سفراء دول عربية، بعدما قامت كل من الإمارات والمغرب والبحرين بإعادة استئناف علاقاتها مع إسرائيل بما يخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وافاد السفير المغربي لدى الأمم المتحدة قائلا : "ليس هناك بديل للسلام، نحن جميعا أبناء إبراهيم، وأبناء إبراهيم في نهاية اليوم سوف يجلسون معا لصنع السلام ويتشاركون في بناء مستقبل للجيل القادم".

ويتزامن إعلان المملكة المغربية إعادة استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، مع إضاءة الشمعة الأولى لهذا الاحتفال السنوي التقليدي.

وتأتي هذه المشاركة، بعد أسبوع من إعلان المغرب عن عودة علاقاته مع إسرائيل، وتطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي، والتكنولوجي وأيضا العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا، ولسنوات عديدة، وتسهيل نقل السياح بين البلدين.