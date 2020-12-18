السعودية تسجل 174 إصابة و10 وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وتعافي 208 حالات إضافية، و10 وفيات.
ووفقا لإحصاء الصحة السعودية اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 360.690 حالة، من بينها 3016 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 436 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.
كما بلغ إجمالي حالات التعافي 351.573 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6101 حالة وفاة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في المملكة لتصل إلى 97.47%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.83%، في حين بلغت نسبة الوفيات 1.69%.
ونقلت قناة "العربية، اليوم الجمعة، عن مراسلها، بأن شحنتين من لقاح فايزر المضاد لكورونا ستصلان إلى المملكة يومي الأحد والإثنين المقبلين.
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