الصحة الإماراتية: 1284 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع الاماراتية، اليوم الجمعة، عن إجراء 144602 فحص جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، بأفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشيًا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بكورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات، ساهم في الكشف عن 1284 حالة إصابة جديدة بكورونا، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع مجموع الإصابات لـ191150 حالة.

وكشفت "الصحة"، في تقريرها اليومي، بشأن آخر مستجدات كورونا، عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في الدولة، منذ ظهور الجائحة، إلى 630 حالة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم شفاء 765 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 167306 حالات.

كما اهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.