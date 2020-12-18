اشتباكات بين أنصار رجل الدين رزق شهاب والشرطة في إندونيسيا.. صور

اشتبك أنصار رجل الدين الإندونيسي رزق شهاب مع الأمن أثناء مظاهرة في جاكرتا اليوم الجمعة، بعدما طالبوا بإطلاق سراح زعيمهم الروحي الذي تحتجزه الشرطة.

وتجمع المئات من المحتجين في العاصمة الإندونيسية ثم نشبت اشتباكات بعدما أبلغتهم الشرطة بأن التجمعات الكبيرة محظورة بسبب جائحة كورونا.

وتواجه إندونيسيا أسوأ تفش لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، حيث سجلت ما يربو على 6 آلاف حالة يوميا هذا الأسبوع.

ونشرت الشرطة آلاف الأفراد في شوارع جاكرتا اليوم الجمعة، لحماية الاحتجاج وطلبت الخضوع لفحص سريع يثبت الخلو من مرض كوفيد-19 للراغبين في دخول العاصمة في محاولة لإثناء بعض أنصار رجل الدين عن المشاركة.

وألقت الشرطة القبض على شهاب، زعيم الجبهة الدفاعية الإسلامية المثير للجدل، في مطلع الأسبوع لاتهامه بانتهاك بروتوكولات مكافحة كورونا بعد عودته في الآونة الأخيرة إلى إندونيسيا بعد 3 أعوام قضاها في السعودية، وكان في استقباله لدى عودته الآلاف من أنصاره.

وجاءت دعوات المطالبة بإطلاق سراح شهاب بعد مقتل ستة من حراسه بالرصاص بعد اشتباك مع الشرطة على أحد الطرق السريعة.