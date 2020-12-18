لمواجهة كورونا.. ترامب يعلن الموافقة على لقاح موديرنا وبدء توزيعه الفوري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تمت الموافقة على لقاح "موديرنا" بأغلبية ساحقة، وبدء توزيعه بشكل فوري.
وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر":"إن "أوروبا وأجزاء أخرى من العالم تضررت بشدة من فيروس الصين.. ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص"، مضيفا: "اللقاحات في طريقها".
وكانت مجموعة من الخبراء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت مؤخرا بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.
ويتكون اللقاح من جرعتين، يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 28 يوما من تلقي الأولى، ويمكن تخزينه عند حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما يجعله محافظا على فعاليته لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت مؤخرا على لقاح من شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، حيث انطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري.
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