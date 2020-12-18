تردد قنوات الأطفال 2021.. أحدث تردد لقناة طيور الجنة و قناة بيبي كيدز على النايل سات

قنوات الأطفال من أكثر الترددات التي يبحث عنها الأباء والأمهات لإضافتها ضمن باقة قنوات أطفالهم المفضلة، حيث تعد قنوات الأطفال من القنوات المفيدة والمفضلة لدى الطفل، وتقدم برامج دينية و تعليمية لتعليم الأطفال القراءة والكتابة وتعليمهم كافة أمور حياتهم،وذلك من خلال مجموعة من الأطفال والرسوم المتحركة، بجانب عرضها لمجموعة من الأغاني والأناشيد والأفلام الكرتونية المختلفة المسلية للطفل وتقضية وقت فراغهم أمامها.احدث الترددات لقنوات الأطفال على النايل سات 2021
تعد قنوات الأطفال من أهم القنوات التي يتابعها الملايين على مستوى العالم، وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم العربي، نظراً لكثرة متابعيها من الأطفال حول العالم.تردد قناة طيور الجنة
تعد قناة طيور الجنة من القنوات الناجحة والتي حصلت على نسب مشاهدات عالية، تقدم القناة محتواها للأطفال بشكل مميز وهادف للطفل، وتعليمه كافة الأمور الحياتية بكل سلاسة، من خلال الرسوم المتحركة.
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد:11315
- معدل الترميز:27500
- الإستقطاب: عمودي.
جاءت قناة طيور بيبي تكمله للنجاح الذي حققته قناة طيور الجنة، تخاطب الأطفال تحت سن الست سنوات، تقدم محتوى تعليمي وترفيهي، وتعد من أفضل قنوات الأطفال ويتابعها الملايين في الوطن العربي.
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11310.
- معدل الترميز: 27500.
- الإستقطاب: عمودي.
هي واحدة من قنوات الأطفال، يتابعها العديد من الأشخاص وخاصة الأطفال تحت سن العشر سنوات، نالت شهرة كبيرة في عالم قنوات الأطفال، تقدم العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية لتنمية ذكاء الطفل وتنمية قدراته العقلية، تقدم القناة قصص وأفلام كرتونية تنال إعجاب المشاهد، وتجذب الكثير من المتابعين لها.
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11470.
- معدل الترميز: 27500.
- الإستقطاب: أفقي.
تعد قناة بيبي كيدز واحدة من أفضل قنوات الأطفال، تقدم محتوى ترفيهي مسلي للأطفال، تقدم مجموعة مختلفة من الأفلام الكرتونية المميزة وتعرض كرتون توم وجيري الأكثر شهرة بين الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة.
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد:11354
- معدل الترميز: 27500
- الإستقطاب: عمودي.
تقدم قناة براعم محتوى ديني مميز، ويتميز محتواها بأنه يتناسب مع جميع الأعمار والأطفال بشكل عام.
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11546.
- معدل الترميز: 27500.
- الإستقطاب: أفقي.
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