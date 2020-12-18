تردد قناة الرياضية السعودية 2021 الجديد على القمر عرب سات ونايل سات

يبحث الكثيرين من المشاهدين عن تردد قناة الرياضية السعودية 2021م، على الأقمار الصناعية العربية عرب سات ونايل سات، وتعتبر الرياضة غذاء الروح والمتنفس الذي يلجأ اليه الكثيرين من المواطنين في الوطن العربي لتفريغ الطاقات السلبية، تقدم القنوات الرياضية السعودية العديد من البرامج الرياضية، وتقوم بإذاعة جميع المناسبات الرياضية المحلية والعالمية، وتقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي، ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتقوم بإذاعة مباريات البطولات الأسيوية، ومباريات أكبر الدوريات الأوربية، وسوف نتعرف على تردد جميع قنوات الرياضية السعودية، من خلال موقع ثقفني الإخباري.

تردد قناة الرياضية السعودية

سوف نتعرف على تردد القناة على النايل سات وهو كما يلي:-

رقم التردد 11284.

معدل ترميز القناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

استقطاب القناة عمودي.

تردد القناة الثانية الرياضية على القمر عرب سات

تستطيع أن تقوم بتثبيت التردد الخاص بهذه القناة من خلال إتباع الخطوات التالية:-

رقم التردد 12523.

معدل الترميز الخاص بالقناة 2000.

استقطاب القناة عمودي.

معامل تصحيح الخطاء 5/6.

الحقوق التي تمتلكها قناة الرياضية السعودية

تمتلك العديد من حقوق البحث المباشر للبطولات ومن أهمها ما يلي:-

إذاعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين. مباريات دوري الدرجة الأولى بالمملكة السعودية. إذاعة مباراة كأس السوبر بالمملكة. نقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. إذاعة مباريات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري. إذاعة بطولات سباق الخيل. إذاعة بطولات الألعاب الإلكترونية. إذاعة مباريات كأس الملك الإسباني. مباراة كاس السوبر الإسباني. إذاعة مباراة السوبر الإيطالي.

تردد القناة الثالثة

سوف نتعرف معكم على تردد القناة الرياضية السعودية الثالثة على القمر عرب سات وهو كما يلي:-