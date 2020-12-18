العراق: نتائج القبول المركزي ٢٠٢٠

يترقب طلاب وطالبات المرحلة السادسة الإعدادية في العراق إعلان موعد نتائج القبول المركزي 2021 والتي من المقرر لها الإعلان خلال الأيام المقبلة. بعد أن تم انتهاء التسجيل في رغبات الكليات والجامعات خلال الفترة الماضية، ينتظر الطلاب الإعلان عن نتائج القبولات المركزي العراقي ٢٠٢١ بالرقم الامتحاني رسميا. إذ يتم إعلان نتائج القبول المركزي 2020 الرقم الامتحاني عبر البوابة الإلكترونية لموقع وزارة التعليم العالي في العراق.

نتائج القبول المركزي 2021

تعلن نتائج القبول المركزي في الجامعات العراقية خلال الساعات القادمة، وذلك للطلاب الذين قاموا بأداء امتحانات الجولة الثانية. ويتم إعلان اسماء طلبة القبول المركزي طلاب السادس الإعدادي، لكل من الأقسام العلمي والأدبي. وذلك بعد أن تم الإنتهاء من القبول المركزي لجميع الفروع المهنية، طلاب ذوي الشهداء.

نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني

يعلن موقع وزارة التعليم العالي في العراق نتائج القبولات المركزي للعام الدراسي 2020-2021 واسماء المقبولين. من خلال نشر الحدود الدنيا للسنة الدراسية ٢٠٢٠-٢٠٢١ في الجامعات التالية: