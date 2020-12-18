إسبانيا تحدد موعد توزيع اللقاح ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيا الجمعة أن بلاده ستبدأ تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 27 ديسمبر، أي غداة حصولها على أولى جرعات اللقاح.

ويأتي الإعلان بعدما أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ حملات التطعيم مع لقاح فايزر/بايونتيك بين 27 و29 ديسمبر. وإسبانيا هي من أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تحدد موعدا لبدء حملة التلقيح منذ إعلان فون دير لايين. وتبحث الوكالة الأوروبية للأدوية في 21 الشهر الحالي طلب الترخيص لهذا اللقاح. وقال إيا إن توافر اللقاح "يعني بداية نهاية الجائحة وليس النهاية. يجب أن نبقى يقظين". ودعا الإسبان إلى "الحذر الشديد" خلال أعياد نهاية السنة. وستبدأ إسبانيا حملة التلقيح مع أكثر الأشخاص ضعفا أو عرضة للفيروس مثل نزلاء دور العجزة والطواقم الطبية. وتأمل الحكومة تلقيح 15 إلى 20 مليون نسمة من أصل 47 مليونا عدد السكان الإجمالي بحلول مايو أو يونيو من بينهم 2,5 مليون شخص بحلول نهاية فبراير.

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