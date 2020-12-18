كورونا يقتل 1.66 مليون ويصيب 75 مليونا آخرين حول العالم

جدة - نرمين السيد - أكدت البيانات المجمعة لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 74 مليون و983 ألف إصابة مؤكدة منذ تفشى الجائحة وحتى صباح اليوم.





وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز وبلومبرغ للأنباء أن عدد الوفيات ارتفع إلى 1.662.680 مليون، تتصدرها الولايات المتحدة ثم البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا. كما تصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا.

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