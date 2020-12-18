الصين تقرر بدء برنامج تلقيح السكان ضد كورونا أوائل 2021

وبحسب وكالة "فرانس برس"، حصل ما لا يقل عن مليون شخص بالفعل على تلقيح فى الصين بعد الموافقة على لقاحين تحت التجربة "للاستخدام فى حالات الطوارئ"، لكن حتى الآن اقتصر الأمر على مجموعات ذات أولوية مثل موظفى الدولة والطلاب الدوليين.
وتواصل الصين تجاربها على 5 لقاحات ضد فيروس كورونا فى المراحل النهائية من التطوير، ولم يحصل أى منها على موافقة رسمية من السلطات، ولم تنشر نتائج تجاربها فى المراحل الأخيرة بعد.
وفى تصريحات لوسائل إعلام محلية، أعلن مسؤول صحى بالمقاطعة، توفير اللقاحات فى سيتشوان بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة فى فبراير المقبل.
وقال مسؤولون، أمس الخميس، إن 118 ألف جرعة لقاح وصلت إلى المقاطعة حتى الآن، مع خطط لتلقيح جميع الفئات المعرضة للخطر بحلول 5 فبراير قبل تعميم البرنامج على بقية السكان.
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