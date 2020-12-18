ترامب : اعتماد لقاح موديرنا ضد كورونا بأغلبية.. والتوزيع فورًا

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جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، قال ترامب إن "فيروس الصين ضرب أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، ومنها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بالتحديد"، على حد تعبيره.
وأضاف الرئيس الأمريكى مطمئنًا شعبه: "اللقاحات فى الطريق!!".
وفى أعقاب التصويت أمس الخميس، أوصت لجنة خبراء استشاريين أمريكيين بمنح ترخيص طارئ للقاح شركة "موديرنا" المضاد لكوفيد-19، فى خطوة تمهد الطريق أمام بدء عملية توزيع 6 ملايين جرعة من هذا اللقاح اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، ليكون لقاح موديرنا هو الثانى الذى يتم الموافقة عليه فى الولايات المتحدة بعد لقاخ فايزر.
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