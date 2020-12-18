مصادر: عودة رحلات الطيران بين الكويت وجميع الدول في هذا الموعد

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر موثوقة في الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت أن انطلاق رحلات الطيران المباشر من وإلى مطار الكويت الدولي مع جميع الدول، بما فيها «المحظورة»، سيكون خلال يناير المقبل.

وقالت المصادر «إن السلطات الصحية ستقيّم مجريات بدء عودة رحلات العمالة المنزلية إلى البلاد، باعتبارها مقياسًا على مدى نجاح الحجر المؤسسي داخل الكويت خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا للموافقة على بدء استئناف الرحلات مباشرة الشهر المقبل من عدمه».

وأضافت أن الموافقات الصحية لم تعد ترتكن فقط إلى دخول لقاح كورونا بشكل كبير لإعطاء الضوء الأخضر باستئناف الرحلات مباشرة، وإنما يتوقف ذلك أيضًا على الإدارة الجيدة لعملية الحجر من جانب الفنادق والمؤسسات المحلية، إلى جانب قدرة ونجاح «الطيران المدني» على إدارة الحركة حسب الخطط الموضوعة وفقًا لعدد محدد من الرحلات لكل دولة.

وتابعت المصادر «إن وزارة الصحة تتمهل في هذا الأمر لحين عودة عدد من الرحلات للعمالة المنزلية لتستطيع من خلالها تقييم نجاح الحجر المؤسسي على ان تتم بعد ذلك الموافقة على استئناف الرحلات بشكل مباشر، وذلك تحسبًا لحدوث جوانب سلبية أو اي فوضى محتملة تزيد من انتشار الفيروس في البلاد».

وأعرب مصدر مسؤول في القطاع الفندقي بالكويت عن استعداد جميع الفنادق لاستقبال المسافرين القادمين إلى البلاد، موضحا انه من شأن ذلك المساهمة في تنشيط حركة الفنادق خلال الفترة القليلة المقبلة فور فتح المطار، بعد مرحلة من الإغلاق دامت لأكثر من 9 أشهر تكبدت خلالها الفنادق المحلية خسائر ضخمة.

وأشار الى ان عملية وقف النشاط كان لها تداعيات تشغيلية لا تعفي من الالتزامات والنفقات رغم الإغلاق، لا سيما أن سياحة المؤتمرات لا تزال شبه متوقفة، حتى بعد استئناف العمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نظرًا للإجراءات الاحترازية الصحية.