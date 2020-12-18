استنفار في أستراليا بعد إصابة 17 شخصا بسلالة جديدة من كورونا

أعلنت السلطات الأسترالية حالة الاستنفار بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في نحو 30 موقعا، وإصابة 17 شخصا بسلالة جديدة من هذا الفيروس شمال مدينة سيدني.
ودعت وزارة الصحة الأسترالية - وفقا لقناة "روسيا اليوم"- سكان السواحل الشمالية لسيدني للبقاء في بيوتهم لمدة 3 أيام، على الأقل، والالتزام بالتوجيهات الحكومية ومن بينها الارتداء الدائم للأقنعة الواقية، وتم إقرار قيود على التنقل بين الأقاليم.
كما فرضت السلطات الحجر الصحي لأسبوعين على المسافرين القادمين من المناطق الموبوءة بمستويات مثيرة للقلق.
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