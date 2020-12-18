تردد قناة عين التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية 2021 على عرب سات ونايل سات

يبحث العديد من الطلاب في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن تردد قناة عين التعليمية للوقوف على آخر أخبار العملية التعليمية ومتابعة الدراسة عن بعد، الأمر الذي ساهم في تمكن العديد من الطلاب في جميع مدن المملكة من مشاهدة القناة ومتابعة الدراسة عن بعد حال انقطاع الإنترنت، فقد قامت الوزارة أيضاً بتأسيس قناة عين عبر موقع اليوتيوب لكي يتمكن الطلاب من الدراسة ومشاهدة مقاطع الفيديو الدراسية في الوقت الذي يناسبهم، وقد ساهم وجود مجموعة قنوات عين التعليمية في متابعة الطلاب السعوديين من مختلف المراحل التعليمية الاستمرار في الدراسة رغم تفشي وباء كورونا في العالم، ومحاولة المملكة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمقاومة الوباء والتصدي له مع استمرار الحياة بصورة طبيعية.

تردد قناة عين التعليمية:

تردد القناة وقناة عين دروس عبر القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة الاستقطاب 12437 عمودي

التردد عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد الاستقطاب 11564 أفقي

مع الأخذ بالاعتبار معدل الترميز على كلا القمرين وهو 27500.

أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2015 مجموعة قنوات عين المتخصصة في مجال التعليم، والتي وصل عددها إلى إثني عشرة قناة عبر القمر الصناعي عرب سات، ثم زاد عدد القنوات حتى وصل إلى 23 قناة تعليمية، ويتم من خلال القنوات بث العديد من البرامج التعليمية في جميع المراحل التعليمية المختلفة وتختص كل قناة بمرحلة دراسية معينة، ويتم بث الدروس التعليمية بمعدل 5 ساعات يومياً يتم إعادتها على مدار اليوم، كما يتم عرض آخر أخبار التعليم والعملية التعليمية في المملكة عبر القنوات.

ولم تكتفي الوزارة بمجموعة القنوات هذه فقط وإنما قامت بتوفير موقع عين التعليمي، وقناة عين عبر اليوتيوب لكي يتمكن الطلاب من متابعة الدراسة بأي وسيلة ممكنة سواء عبر التلفاز أو مشاهدة الدروس وحل الاختبارات عبر الإنترنت، وقد زاد الإقبال على جميع هذه القنوات في المنطقة الجنوبية من المملكة منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف ضد الحوثيين، كما زادت معدلات المشاهدة عقب انتشار جائحة كورونا.

كما وفرت الوزارة أيضاً تطبيق حقيبة عين ضمن التطبيقات التي يمكن تحميلها من متجر جوجل، ويوفر التطبيق إمكانية تحميل جميع الكتب الدراسية بالإضافة إلى أدلة المعلمين وتصفحها وتحميلها إلكترونياً، ويتميز التطبيق بالتصميم المميز الذي يناسب احتياجات الطلاب ورغباتهم، حيث يحتوي على الألوان المبهجة والصور الرائعة والمعلومات القيمة، ذلك بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى التي جعلت الطلاب يقبلون بقوة على تنزيله.

وزيادة في توسيع مجالات الحصول على المعلومة بشكل أكثر تسهيلاً وتيسيراً قامت الوزارة أيضاً بإنشاء موقع قناة عين التعليمية على الإنترنت، والذي يتم من خلاله بث جميع الدروس والبرامج التي يتم بثها عبر القناة

برنامج فرسان التعليم: وتتم من خلالها إجراء منافسات معلوماتية بين الطلاب من جميع ربوع المملكة، وقد تمت إذاعة البرنامج في عام 2019.

وتتم من خلالها إجراء منافسات معلوماتية بين الطلاب من جميع ربوع المملكة، وقد تمت إذاعة البرنامج في عام 2019. برنامج عين العقل: وهو برنامج يتناول العديد من الموضوعات المتنوعة التي تتم مناقشتها بين طلاب الثانوية والجامعات بحضور متخصص في موضوع الحلقة، ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها من خلال البرنامج ( الثقة بالنفس، التطوع، التسوق الإلكتروني…وغيرها).

وهو برنامج يتناول العديد من الموضوعات المتنوعة التي تتم مناقشتها بين طلاب الثانوية والجامعات بحضور متخصص في موضوع الحلقة، ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها من خلال البرنامج ( الثقة بالنفس، التطوع، التسوق الإلكتروني…وغيرها). برنامج كلمني عربي: تم عرضه عام 2019، وهو برنامج يعني بالتعريف باللغة العربية والحث على التعامل باللغة العربية والتحدث بالفصحى، ومن خلال البرنامج يتم أداء مشاهد تمثيلية يُشرَحُ فيها الأخطاء التي يقع فيها الكثير منا عند التحدث باللغة العربية، بالإضافة إلى سؤال الجمهور في الأماكن العامة عن مواضيع تخص اللغة العربية ومعرفة مدى فصاحتهم اللغوية.

تم عرضه عام 2019، وهو برنامج يعني بالتعريف باللغة العربية والحث على التعامل باللغة العربية والتحدث بالفصحى، ومن خلال البرنامج يتم أداء مشاهد تمثيلية يُشرَحُ فيها الأخطاء التي يقع فيها الكثير منا عند التحدث باللغة العربية، بالإضافة إلى سؤال الجمهور في الأماكن العامة عن مواضيع تخص اللغة العربية ومعرفة مدى فصاحتهم اللغوية. برنامج ستة ونص: والذي يعني بتصوير الأجواء المدرسية من طابور الصباح والحصص وغيرها، والتعريف بمدارس المملكة المختلفة وتاريخها وما تقدمه لطلابها من معلومات وأنشطة متنوعة، وتم عرضه لأول مرة في عام 2017 على القناة.

والذي يعني بتصوير الأجواء المدرسية من طابور الصباح والحصص وغيرها، والتعريف بمدارس المملكة المختلفة وتاريخها وما تقدمه لطلابها من معلومات وأنشطة متنوعة، وتم عرضه لأول مرة في عام 2017 على القناة. برنامج ابن البلد: وهو برنامج مخصص لتدعيم الشباب السعودي ويعرض البرنامج في كل حلقة جانباً من التدريبات التي يحصل عليها الطلاب داخل المعاهد السعودية المختلفة بهدف توظيف الشباب السعودي في القطاعات المختلفة بدلاً من اللجوء إلى العمالة الأجنبية، وقد بدأ عرض البرنامج عام 2018.

عين التعليم: يتناول البرنامج أخبار التعليم في المملكة المرتبطة بالطلاب والمعلمين وأداء وزارة التعليم السعودي ككل، ولا يزال الموسم الرابع من البرنامج يٌعرض عبر القناة حتى اليوم.

يتناول البرنامج أخبار التعليم في المملكة المرتبطة بالطلاب والمعلمين وأداء وزارة التعليم السعودي ككل، ولا يزال الموسم الرابع من البرنامج يٌعرض عبر القناة حتى اليوم. برنامج مدرستي: وهو برنامج مخصص للمسابقات وتتم المشاركة فيه من خلال التواصل المباشر عبر الإنترنت وعند تمكن الطلاب من الإجابة يتم إجراء قرعة بين المتسابقين في النهاية لتحديد الفائز، ومنحه الجائزة التي تحددها القناة.

البرامج التي تم عرضها مسبقاً على قنوات عين:البرامج الحالية على قناة عين:

هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى المميزة التي تقدمها القنوات، وما تقدمه قناة عين دروس الفضائية المختصة في شرح جميع المناهج الدراسية لمختلف المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، والتي توفر أيضاً ميزة البث المباشر لحلقات الشرح عبر الإنترنت أيضاً، لتقديم كل جديد للطلاب.