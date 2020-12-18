عاجل.. الشروط الخاصة بالترقيات في جامعة الملك فيصل

فتحت جامعة الملك فيصل الترقيات أمام الموظفين ليتقدموا بطلبات الترقية أمس الخميس الموافق 17-12-2020 وتشمل هذه الترقية كل المراتب الوظيفية في جامعة الملك فيصل، كما أعلن الأستاذ الدكتور / محمد بن سعيد الزهراني عميد شئون أعضاء هيئة التدريس، أن جامعة الملك فيصل تقدر جهود كل العاملين في الجامعة وتساعدهم في تحسين مستواهم في العمل عن طريق فتح باب الترقية الوظيفية أو الحوافز، وتعتبر الترقية الوظيفية وسيلة هامة من وسائل عديدة للتطوير الوظيفي، ولكن يجب على العاملين في جامعة الملك فيصل أن يعملوا بجهد أكبر، وبذلك تكون كفاءتهم أعلى ويكونوا متميزين في أي عمل يقومون به وذلك إذا أرادوا الحصول على المزيد من الترقية أو الحوافز، يأتي هذا القرار بالتزامن مع بيان وزرارة التعليم حول موعد الاختبارات النهائية.

يجب أن يكون تقييم الأداء الوظيفي بنسبة 30% أن تكون نتيجة المقارنة بين المرشحين بنسبة 20% وذلك من خلال اختبار القدرة المعرفية الذي يقوم بتقديمه المركز الوطني للقياس. يجب أن تكون نتائج كل من المرشحين في المقابلة الشخصية بنسبة 20% يجب أن يكون برنامج التطوير والتدريب الذي حصل عليه المرشحين نسبته 10% أن تكون نسبة المبادرات والإنجازات التي حققها كل من المرشحين 20%

معايير اختيار الأفضل من العاملين للحصول على الترقية إلى احدى المراتب (11،12،13)

إذا تساوى المرشحين في كل المعايير السابق ذكرها يتم المقارنة بينهم في المعايير التالية ولكن بشرط إذا تساوى المرشحين في معيار ينتقل للمعيار التالي، وهكذا لحين اختيار الأفضل للترقية، وهذه المعايير هي :

نتيجة المقابلة الشخصية لكل من المرشحين. نتائج اختبار المقارنة بين المرشحين. أقدمية كل من المرشحين في المرتبة الحالية. أقدمية كل من المرشحين في التعيين (اليوم / الشهر / السنة).

أن يكون تقييم الأداء الوظيفي لكل من المرشحين نسبته 30% أن تكون نتائج المقابلة الشخصية لكل من المرشحين بنسبة 30% تكون نتيجة برنامج التطوير والتدريب التي يحصل عليه كلاً من المرشحين بنسبة 20% يجب أن تكون نسبة المبادرات والإنجازات التي حققها كلاً من المرشحين 20%

معايير المقارنة بين المرشحين للحصول على الترقية في المرتبة العاشرة أو أقل

إذا حدث وتساوى المرشحين في المعايير السابقة سوف ننتقل إلى المعايير التالية :

نتيجة المقابلة الشخصية لكل من المرشحين. نتيجة برنامج التطوير والتدريب الذي حصل عليه كلاً من المرشحين. أقدمية كلاُ من المرشحين في المرتبة الحالية. أقدمية كلاً من المرشحين في التعيين (اليوم/ الشهر/ السنة).

رابط الإعلان عن ترقية الموظفين في جامعة الملك فيصل

قد أضافت إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس أنه على جميع العاملين في جامعة الملك فيصل أن يدخلوا على الرابط الذي سوف يعلنوا عنه قريباً ويقوموا فور الإعلان عن الرابط بملء جميع البيانات وتحضير كافة الأوراق المطلوبة للتقدم للترقية خلال فترة فتح باب التقديم حتي لا يتم استبعاد أي عامل من تلك الترقية.