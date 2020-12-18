أخبار اليمن : استشهاد مواطن بنيران العدو السعودي بصعدة

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استشهاد مواطن بنيران العدو السعودي بصعدة

استشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة. استشهاد مواطن بنيران العدو السعودي بصعدةاستشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية شدا بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة ان العدو السعودي استهدف بالأسلحة المختلفة مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وتضرر ممتلكات المواطنين. وأشار المصدر إلى أن مناطق آهلة بالسكان بمديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي طال مزارع وممتلكات المواطنين.

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