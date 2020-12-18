أمريكا تسجل أكثر من 3.2 ألف وفاة و230 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الجامعة التى تعتمد فى إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجى فى البلاد، ارتفعت خلال يوم أمس الأربعاء بواقع 3270 حالة وفاة و233.271 إصابة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وسجلت فى الولايات المتحدة عموما حتى اليوم، حسب بيانات الجامعة، 17 مليونا و214.117 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 310.792 حالة وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.
وانطلقت فى الولايات المتحدة مؤخرا حملة التطعيم ضد كورونا.
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