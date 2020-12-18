عاجل بالفيديو.. وقفة احتجاجية أمام البرلمان التونسى تنديدا بالعنف والتطرف

جدة - نرمين السيد - وتأتى الاحتجاجات التونسية على خلفية أعمال عنف وعراك بين نواب داخل البرلمان التونسى، يوم الإثنين الماضى، ما تسبب فى فوضى وهلع بالبرلمان، وأُصيب حينها النائب أنور الشاهد، النائب عن حزب التيار الديمقراطى، بجروح فى جبينه بعد ضربه من نواب الائتلاف داخل أروقة البرلمان. فيما أعلنت رئاسة البرلمان فتح تحقيق.

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