تركيا تخلى 7 مواقع فى شمال سوريا وتعيد انتشار قواتها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "العربية"، عن مصادر تركية، اكتملت آخر عمليات الإجلاء أمس الخميس، حيث أعادت القوات التركية نشر قواتها داخل الأراضى السورية التى تسيطر عليها القوات المدعومة من أنقرة بموجب تفاهم تم التوصل إليه مع روسيا.
وأشار المصدر التركى إلى أن الأمر يتعلق بتغيير مواقع قوات أنقرة فى المنطقة، وليس سحبها أو تقليصها.
ومنذ العام الماضى، تحاصر قوات الحكومة السورية عدة مواقع عسكرية سيطر عليها الاحتلال التركى، فيما تعهدت تركيا فى ذلك الوقت بالحفاظ على وجودها هناك، لكنها بدأت الانسحاب فى أكتوبر.
وبحسب تقارير عدة، تضع تركيا بين 10 آلاف و15 ألف مسلح فى شمال غرب سوريا إلى جانب مقاتلى الفصائل السورية المتطرفة الذين تدعمهم أنقرة، ممن استعان بهم الاحتلال التركى خلال اجتياح شمال سوريا، لاسيما المناطق ذات الأغلبية الكردية.
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