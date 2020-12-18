بعد ماكرون .. رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن إصابته بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ونشر ماتوفيتش على حسابه الرسمى فى "فيسبوك" صورة تظهر نتيجة فحصه الإيجابية، وقدم اعتذاره إلى مواطنى البلاد عن الأخطاء التى ارتكبها فى تعامله مع الجائحة.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء، فيرونيكا ريميشوفا، فى حوار مع إذاعة Rádia Expres أنها تدخل الحجر الصحى على خلفية هذه الأنباء، مشيرة إلى أن أغلبية أعضاء مجلس الوزراء سيضطرون إلى اتخاذ خطوة مماثلة.

كما ستطال إجراءات الحجر عددا من المشرعين على رأسهم رئيس البرلمان بوريس كولار.

ويأتى ذلك بعد يوم من إعلان قصر الإليزيه عن تشخيص إصابة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالفيروس التاجى، وذلك بعد أن شارك كلا الزعيمين فى القمة الأوروبية التى استضافتها بروكسل قبل أسبوع.

وكان عدد من رؤساء الحكومات الأوروبية قد دخلوا الحجر الصحى عقب إصابة ماكرون.