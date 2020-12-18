السفارة الفرنسية : أى استهداف لمؤسسة النفط الليبية سيقابل بالعقوبات

جدة - نرمين السيد - حذرت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، من أن أى عمل يستهدف المؤسسة الليبية للنفط سيكون عاقبته توقيع عقوبات، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





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