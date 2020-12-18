التحالف العربى : تدمير 171 لغما بحريا نشرتها ميليشيا الحوثى فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - وأوضح التحالف أن اللغم المكتشف جنوب البحر الأحمر إيرانى الصنع من طراز صدف، مؤكدًا أنه بذلك تمكن حتى الآن من إزالة وتدمير 171 لغمًا بحريًا نشرتها الميليشيات الحوثية عشوائيًا فى البحر الأحمر.

وحذر التحالف العربى من أن أعمال الحوثيين العدائية بدعم إيرانى، تهدد أمن مضيق باب المندب والملاحة الدولية فى البحر الأحمر.