قرار مفاجئ من البنتاجون ضد فريق بايدن

أمر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، البنتاجون بوقف التعاون مع فريق الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي.
وذكر الموقع أن قرار وقف التعاون وتعليق تقديم الإحاطات مع فريق بايدن تسبب في صدمة المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية.
ونقل عن مصادر قولها إن فريق بايدن لم يكن على علم بالأمر، بينما ترك مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب الباب مفتوحا أمام احتمال استئناف التعاون محددا مع فريق الرئيس المنتخب.
وأوضح أن المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية غير متأكدين من سبب قرار ميلر، وما إذا كان الرئيس دونالد ترامب وافق عليه.
ويعكس قرار ميلر المفاجئ مدى العداء وانعدام الثقة تجاه فريق بايدن من قبل أعلى المسؤولين في إدارة ترامب، وفقا للموقع.
وكانت الاجتماعات تجري بشكل طبيعي بين فريقي بايدن وترامب في جميع الوكالات الحكومية، قبل أن يأمر وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة إلغاء جميع الاجتماعات المقررة مع الفريق الانتقالي لبايدن.
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