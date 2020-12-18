التحالف: تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون بـ البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اكتشاف وتدمير لغم بحري إيراني الصنع من طراز "صدف" زرعته مليشيات الحوثي جنوبي البحر الأحمر. وأكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف إزالة وتدمير 171 لغما بحريا نشرتها الميليشيات عشوائيا. وأوضح التحالف أن أعمال الحوثيين العدائية التي تأتي بدعم إيراني تهدد أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير واعتراض زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر. وأضاف التحالف العربي أن ميليشيا الحوثي مستمرة في تهديدها للأمن القومي والإقليمي والدولي، بمثل هذه العمليات.

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