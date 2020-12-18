أحدهما بالحرس الإيراني.. مقتل مهندسين بنيران روسية في حقل نفطي بـ سوريا

قتل مهندسان أحدهما إيراني، أمس الخميس، على يد عناصر تابعة للقوات الروسية في حقل نفطي بدير الزور، بحسب شبكة "حلب توداي" السورية.

وقالت الشبكة إن عناصر الحراسة الروس في حقل التيم النفطي أطلقوا النار على مهندسين، بعد مشادة كلامية حدثت بين الطرفين.

وأوضحت الشبكة أن المشادة الكلامية كانت نتيجة محاولة المهندسين الدخول إلى الحقل، حيث قام الحراس بمنعهم من الدخول على الرغم من إظهارهم لبطاقاتهم الأمنية، ليقوم المهندس الإيراني بإشهار سلاحه وإطلاق النار في الهواء، وعلى إثرها أطلق عناصر الحراسة الروس، النار على المهندسين بشكل مباشر، ما أدى لمقتلهما.

وأضافت الشبكة أن القتيلين مهندس إيراني ومهندس سوري يدعى علي، وتم نقلهم إلى المشفى العسكري في مدينة دير الزور، وسط استنفار للقوات الروسية والميليشيات الإيرانية عقب الحادثة.

يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت توترًا بين القوات الروسية والميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال، إثر خلافهما على حقول وآبار النفط الموجودة في محيط المدينة مثل حقلي حمار والحسيان والآبار الأخرى والتي تستثمرها إيران حاليًا.