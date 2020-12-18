الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التقديم

المساعدة المقطوعة، الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، متى تنزل المساعدة المقطوعة 1442؟، هي أكثر ما يشغل بال المواطنين السعوديين المستحقين لصرف المساعدة المقطوعة الآن، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر ذات الدخل المنخفض والأسر الفقيرة، والتي تحاول حكومة المملكة العربية السعودية تقديم أوجه الدعم لها مهما كانت مسمياتها لكي تعينها على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة، ولهذا تقدم المملكة الكثير من أوجه الدعم لأصحاب الضمان الاجتماعي في صورة المساعدة المقطوعة، غير أنه لكي يكون الفرد أو الاسرة مستحقه لصرف مبلغ المساعدة المقطوعة فيجب أن تتوافر فيه شروط صرف المساعدة المقطوعة.

ماهي المساعدة المقطوعة، وما هو مبلغ الدعم المنصرف من المساعدة المقطوعة ؟

قبل أن نذكر شروط صرف المساعدة المقطوعة، نوضح معني المساعدة المقطوعة، فهي عبارة عن وجه من أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية للمواطنين السعوديين أو للأسرة السعودية الفقرة أو الأسر ذات الداخل المحدود والمنخفض سواء كانوا من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي أو ممن لديهم دخل شهري بسيط لا يكفي للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسرة من مأكل وملبس ومشرب أو أية نفقات أساسية تحتاج إليها الآسرة، ويمكن أن يصل ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة من مساعدة مقطوعة نحو 30 ألف ريال سعودي وذلك وفق الضوابط المحددة لذلك.

شروط صرف المساعدة المقطوعة 1442:-

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط صرف المساعدة المقطوعة، حيث يجب أن يتوافر في الفرد أو الآسرة عدة شروط لصرف المساعدة المقطوعة، وهذه الشروط هي:-

* يجب أن يكون الفرد المستفيد والمتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة سعودي الجنسية ومتزوج من سعودية.

* أن يكون الفرد المستفيد من المساعدة المقطوعة إقامته دائمة داخل المملكة.

* ألا يزيد عمره عن 35 عاماً.

* ألا يكون لدي الفرد سجل تجاري.

* الدخل الشهري لا يتجاوز الـ 3000 ريال للأعزب، وللأسرة لا يتجاوز الـ 8680 ريال.

* ألا يكون من ذوي الأملاك سواء أراضي أو مزارع.

* المطلقات والأرامل والشيوخ فوق 60 عام يحق لهم صرف المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب:-

يمكن للمواطنين المتقدمين على المساعدة المقطوعة، الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب ، من جهتها أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في ردها على استفسار أحد المتقدمين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 هـ بأنه ليس هناك موعد محدد لصرفها.