عاجل .. انفجار ضخم فى أحد ملاعب مدينة جالكعيو الصومالية

جدة - نرمين السيد - نقلت وكالة "شينخوا" عن مسؤولين صوماليين، اليوم الجمعة، أن انفجارا ضخما وقع فى أحد ملاعب مدينة جالكعيو قبل خطاب مرتقب لرئيس الوزراء محمد حسين روبلى.



جدة - نرمين السيد - نقلت وكالة "شينخوا" عن مسؤولين صوماليين، اليوم الجمعة، أن انفجارا ضخما وقع فى أحد ملاعب مدينة جالكعيو قبل خطاب مرتقب لرئيس الوزراء محمد حسين روبلى. وأضافت الوكالة أن روبلى لم يكون موجودا فى المكان وقت الانفجار. وذكر مسؤولون محليون أنه توجد مخاوف من سقوط ضحايا بعد الانفجار الضخم.

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