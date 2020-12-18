جدة - نرمين السيد - وكتب ألفارو عبر "تويتر": "لقد أبلغت بألم عميق بأن الحاكم السابق لولايتنا، أريستوتيليس ساندوفال، وقع ضحية هجوم مباشر فى بويرتو فالارتا منذ بعض الوقت"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأضاف: "لسوء الحظ، فقد توفى ساندوفال. تعازيى لعائلته فى هذه اللحظة الصعبة". وأشار ألفارو، إلى أنه أمر مسؤولى أمن الدولة بفتح تحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته، والجهة التى تقف وراء الجريمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل الحاكم السابق لولاية خاليسكو المكسيكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.