السعودية : أكثر من 300 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - أوضحت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، أن إجمالى من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتى للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضى وحتى ظهر اليوم الجمعة أكثر من 300 ألف شخص.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أهابت وزارة الصحة بالجميع بسرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وكانت الصحة السعودية قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

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