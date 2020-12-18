1500 معلم ضحايا كورونا.. ماذا يحدث فى جنوب إفريقيا؟

تعد الدولة الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره فى أفريقيا هى دولة جنوب أفريقيا التى تعاني أشد المعاناة منذ تفشي كوفيد 19 والذي أحدث خسائر فى كل القطاعات.

من جانبها قالت وزيرة التعليم الأساسي بجنوب إفريقيا أنجي موتشيجا، إن فيروس كورونا المستجد، تسبب في وفاة 1493 معلما في البلاد، منذ ظهوره قبل أقل من عام.

وأضافت الوزيرة في حديث لها خلال مؤتمر صحفي أن العام الدراسي 2020 "كان الأكثر صعوبة بسبب الاضطرابات الناجمة عن المرض".

وتستعد جنوب إفريقيا لافتتاح العام الدراسي الجديد 2021 في 25 يناير المقبل، وينتظر أن يعود التلاميذ ومدرسوهم إلى الفصول الدراسية في 27 من نفس الشهر.

وأكدت أنجي موتشيجا أنه "سيتم تنفيذ خطة إنعاش مدتها 3 سنوات للتعامل مع الاضطرابات هذا العام.

وتعتبر جنوب إفريقيا الأكثر إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا، على مستوى القارة الإفريقية، حيث تقترب من تسجيل 900 ألف إصابة، بينها أزيد من 24 ألف حالة وفاة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي سجلت فيه دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 2,449,754 حالة من بينهم 57,817 حالة وفاة وتعافي 2,073,214 حالة من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان مدير المكتب الإقليمي لغرب المحيط الهادئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، حذر من أن اللقاحات "لن توقف فيروس كورونا في المستقبل القريب" و"ليست رصاصة فضية".