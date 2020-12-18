الميثاق الوطني شرط وحيد.. باسيل: يجب تشكيل الحكومة بسرعة وتقديمها عيدية للبنانيين

قال وزير الخارجية اللبناني السابق ورئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل إن التيار لم يضع أي شرط على التشكيل سوى أن يكون التأليف على أساس الميثاق الوطني.

وأضاف باسيل، عقب لقاء جمعه مع بطريرك الموارنة بشارة بطرس الراعي "استعرضنا الموضوع الحكومي وتم التوافق على كل الأمور ومن الضروري أن تكون هناك حكومة عيدية للبنانيين وأن تكون قادرة على تحقيق الإصلاح".

وأوضح باسيل أن "على الحكومة أن تكون قادرة على تحقيق الإصلاح المطلوب وبسرعة كما توافقنا على مفهوم المعايير الواحدة في التأليف".

وتابع باسيل "الحكومة تنتهي بوقت قصير جدا فور اعتماد معايير واحدة موحدة وتحدثنا مع البطريرك الراعي في هم البلد وبقاء اللبنانيين والمسيحيين في الشرق".

وقرر الإدعاء العام اللبناني، أمس الخميس، تعليق التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، لمدة 10 أيام.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، علّق المدعي العام في انفجار مرفأ بيروت تحقيقاته لمدة 10 أيام، بعد طعون قانونية على سلطته من نفس المسؤولين البارزين، الذين وجه لهم اتهامات بالإهمال الذي أدى إلى وقوع الانفجار.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، رفض الخضوع لاستجواب القاضي فادي صوان في إطار التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت.

وقال المصدر الرسمي من مكتب رئيس الوزراء، إن المحقق العدلي فادي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا معه الاثنين الماضي، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب.

وكان المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت وجه اتهامات بالإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، إلى حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.