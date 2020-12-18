صرف معاشات المعاش الضماني بعد إيداع الموارد البشرية اليوم

خدمات المعاش الضماني هي خدمة تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية تمكن المستفيدين منها من تقاضي مبلغ معين شهريا لمساعدته على ادارة أمور حياته، ولن هناك بعض الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها.

من هذه المتطلبات ليكي يستلم المستفيد معاش الضمان الاجتماعي الخاص به أن يكون من مستحقي الزكاة، من المطلقات والأرامل والشيوخ وحتى العاجزين عن العمل الخ.

معاش الضمان الإجتماعي شهر جمادي الأول

قامت وزارة الموارد البشرية بإيداع أوال المعاشات الخاصة بالضمان الإجتماعي للشهر الحالي شهر جمادي الأول في جميع حسابات المستفيدين، وبلغ اجمالي المبالغ المودعة ما يقرب من المليار ريال و700 ألف ريال سعودي، من المقرر أن يتم تخصيص أكثر ن 3 أرباع هذا المبلغ لصالح المعاشات الضمانية، والباقي لسداد أجزاء من فواتير الكهرباء وللغذاء.

صرف معاشات جمادي الأول

لصرف المعاش يجب الدخول الى رابط وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، ثم الانتقال الى الخدمات واختيار معاش الضمان عندما يأتي موعد صرف المعاشات.

يمكنك أيضا اضافة فرد تابع للأسرة ولكن لابد أن يكون قد تخطي عمر ال 26 سنة، وأن يكون أعزب سواء الأخ أو الإبن، ويجب أن يكون أيضا هناك فرق فى السن بين المستفيد والمضاف لا يتخطى 13 سنة.

يذكر أن التضامن الاجتماعي قد وضع مؤخرا تعديلات في قائمة المستحقين والممنوعين، في ظل أخر التطورات التى تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع الموارد البشرية.