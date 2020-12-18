تردد سحري يظهر جميع قنوات نايل سات

تردد سحري ينزل على جميع قنوات النايل سات ، لذا فإن تردد النايل سات الرئيسي يسمى إجمالي حتى يتم تغييره وربما بما أن هذا هو الأقوى ، فإنه يمكنك من الوصول إلى تردد جميع القنوات السفلية باستخدام هذا التردد وكذلك البحث. إشارة دش ضعيفة.

التردد السحري الشامل

ينتشر اسم هذا التردد لكثير من الأشخاص وله عنوان التردد الصوفي أو التردد العالمي ، وقد يكون التفسير أنه ينقذ من عرفوه منذ وقت طويل ومجهود سواء رياضي أو ثقافي أو القرآن الكريم. القنوات ، للدخول إلى القنوات التي يبحث عنها

تأكد من أن طبقك كبير بما يكفي واحصل على عرض أسعار لائق.

تأكد من أن جميع الأسلاك التي تستخدمها قياسية.

تأكد من عدم استقبال الإشارة بواسطة جهاز الاستقبال.

جرب الترددات وتأكد من حصول كل منها على أفضل إشارة للقمر الصناعي نايل سات في أفضل اتجاه.

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو أو توظيف فني أو Duscher محترف إذا لم تتمكن من اتخاذ الخطوات.

التردد الاول: 12341 افقى | معدل الترميز 27500. التردد التانى: 12054 عمودى | معدل الترميز 27500. التردد التالت: 11317 عمودى | معدل الترميز 27500

أدخل إعدادات “التثبيت” لجهاز الاستقبال.

احذف جميع قنوات جهاز الاستقبال.

ارجع إلى الإعدادات أو التكوين.

انضم إلى قائمة التردد أدناه.

اختر التردد الذي قمنا بإدراجه في هذه الصفحة من قائمة ترددات قمر نايل سات.

ابدأ البحث.

احفظ القنوات بعد الانتهاء.

كيف نضبط تردد النايل سات الرئيسيثلاث ترددات لإظهار قنوات النايل ساتخطواط إدخال التردد الذي يظهر جميع قنوات النايل سات

وفي النهايه نشكركم على حسن زيارتكم لنا ونرجوا ان نكون قد افدناكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.