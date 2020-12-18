تمويل السيارات من بنك البلاد

يعتبر بنك البلاد من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية والمعروف بخدماته المعروفة ، وسهولة الإجراءات وسرعة الوصول ، وخدمات تمويل السيارات من بين الخدمات التي يقدمها البنك ، ولكن الميزة المميزة من بنك البلاد هي مصطلحات بسيطة للغاية تختلف عن البنوك الأخرى. كما يميز البنك نفسه من خلال نسبة الفائدة الأساسية التي يعتقد بيت الإفتاء السعودي أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وفي هذه المقالة سنذكر طريقة تطبيق التمويل وشروط التمويل.

كيف يمول بنك البلاد السيارات

بعد أن يقوم العميل بتقديم طلبه المالي ، يقوم بسرد السيارة التي يريدها البنك ونوعها في الطلب ويقوم العميل بتزويده بكافة مواصفات السيارة التي يرغب فيها بعد الشراء. يقدم البنك الخدمة عندما يشتري البنك السيارة من وكلاء معتمدين للبنك. سيتم تأجير السيارة من قبل العميل حتى آخر دفعة من وديعة البنك ، والتي تترتب على ذلك ، عندما يدفع العميل آخر دفعة من المال إلى البنك ، وتصبح السيارة ملكه الخاص.

تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية جميعنا في المملكة العربية السعودية متوفر لدينا الخدمة.

لا يتعين على العميل تحويل راتبه أو راتبه إلى البنك.

الحد الأدنى لسن التقدم للحصول على التمويل هو 21 عامًا والأقدم هو 65 عامًا.

لا يلزم وجود ضامن لتقديم طلب التمويل.

فترة سداد واسعة تصل إلى 60 شهرًا ، أي خمس سنوات كاملة.

تبلغ قيمة التمويل لبنك البلاد السعودي حوالي 500000 دولار أمريكي.

يوفر البنك السعودي للسيارات تأمينًا كاملاً للسيارة ويقدم خدمة إصلاحها من خلال وكيل معتمد.

على نوع السيارة في المملكة العربية السعودية لشراء السيارة لا يمكن طلب العرف في وقت واحد.

انتقل إلى تاجر السيارات المعتمد وحدد نموذج السيارة الذي تريده.

أكمل طلب البنك للحصول على التمويل ، وسلّم جميع الوثائق اللازمة إلى البنك بعد ذلك ، وقم بترتيب مستندات السيارة والطريق.

سيحصل وكيل السيارات المعتمد بعد ذلك على التفويض النهائي.

بطاقة هوية سارية لمواطني المملكة أو وثائق سكنية

إثبات راتب العميل مقدم بناءً على طلب صاحب العمل

أوراق توضح رواتب العميل لآخر 3 أشهر.

ورقة تثبت الإقامة

تقديم حساب بنكي خاص بك رخصة إجراء صالحة داخل المملكة العربية السعودية

قيمة بطاقة الهوية سارية المفعول للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

ما هي مميزات تمويل السيارات من بنك البلادكيف تقدم على طلب التمويلما هي الأوراق المطلوبة من العميل

وفي نهاية المقال نرجوا ان كوا افدناكم ونشكركم على حسن زيارتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.