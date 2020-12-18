كيفيه نقل الكفالة بدون موافقه الكفيل في السعودية

يعتبر تحويل الرعاية إلى المنطقة الخضراء دون موافقة الكفيل إحدى خدمات البريد الإلكتروني التي تقدمها وزارة العمل لعامل مهاجر في المملكة العربية السعودية ، مما يمكنه من تقديم طلب نقل رعاية من كفيل لراعي إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.

أدخل إلى موقع الموارد البشرية بالمملكة

من الصفحة الرئيسية للموقع ، اختر علامة تبويب الخدمات الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وكود التحقق لتسجيل الدخول إلى الموقع وبعد ذلك اضغط تسجيل.

انضم إلى المؤسسة التي يوجد بها يرغب الوافد في نقل كفالته.

يمكن إجراء كلا المرفقين ، اللذين يتعين عليك اختيار خدمة عامل مهاجر منهما ، إلكترونيًا.

انقر فوق علامة التبويب سجل البرنامج الجديد.

أدخل بيانات العامل ، وتحديداً رقم الإقامة.

الاسم الكامل العامل في جواز السفر حسب الحاجة اسم المؤسسة التي ترغب في الدخول استلام إشعار رقم الهاتف المحمول بأن الطلب قد تم إرساله بنجاح وأن رقمه موضح.

رابط مباشر للموقع الإلكتروني لدائرة الموارد البشرية.

في الجزء العلوي من علامة التبويب ، انقر فوق الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خدمات للاستفسار. اختر التفكير لمغترب.

حدد رقم الحدود أو رقم الإقامة.

تحديد جنسية الوافد من الجنسيات المتوفرة.

اكتب رمز التحقق المكتوب في الصورة بشكل صحيح.

انقر فوق الزر بحث.

بالإضافة إلى حالة طلب نقل الكفالة ، سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالوافد.

رسوم نقل الكفالة للمرة الأولى: 2000 ريال .

. رسوم نقل الكفالة للمرة الأولى: 4000 ريال .

. رسوم نقل الكفالة للمرة الثالثة: 6000 ريال .

. رسوم نقل الكفالة للمرة الرابعة: 6000 ريال

خطواط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعوديةالاستعلام عن طلب نقل الكفالة برقم الاقامهما هي رسوم نقل الكفالة في المملكة العربية السعودية

وفي النهايه نشكركم على حسن زيارتكم لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.