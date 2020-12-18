تردد قناة توم وجيري نايل سات 2020

نستعرض لكم زوار موقعنا ثقفني اليوم تردد قناة توم وجيري الشهيرة جدا في عالم الفضائيات الموجهة للأطفال في جميع أنحاء عالمنا العربي، حيث تميزت هذه القناة وكسبت شعبية عظيمة جدا في البلاد العربية بأسرها رغم قوة القنوات التي تنافسها وإمكانياتها المادية الكبيرة جدا مقارنة بقناة توم وجيري التي لا تملك ثلث ما تملكه تلك القنوات، لكن الارادة فوق كل شيء فهذه القناة منذ سنوات أصبحت تعتبر من أفضل القنوات في مجالها ويمكن للشخص معرفة ذلك بكل وضوح حيث أن أكثر تردد أو من أكثر الترددات التي يبحث العرب عنها يوميا على الإنترنت هو تردد هذه القناة.

قناة توم وجيري

أنشئت القناة قبل عدة سنوات في العاصمة المصرية القاهرة وكانت بدايتها جيدة جدا وشقت طريقها نحو مراتب متقدمة من بين أفضل قنوات الأطفال العربية، هذا كان في وقت قصير جدا وواصلت القناة على ذلك المنوال وحققت شهرة كبيرة نظرا لمحتواها الرائع الذي تقدمه للأطفال والذي من ابرزها المسلسل الكرتوني الرائع الشهير الذي سميت القناة به توم وجيري القط والفأر الذي يعتبر أفضل مسلسل كرتوني على الإطلاق ويعرض يوميا على شاشة هذه القناة إضافة إلى عدد من الأفلام الكرتونية والمسلسلات الرائعة والجميلة المخصصة للأطفال والأناشيد والبرامج التعليمية المفيدة، تردد قناة توم وجيري الجديد 24 ساعة.

تردد قناة توم وجيري نايل سات

يمكن استقبال توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11354 و الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ .5/6