وفاة الفنان الأردني موسى حجازين .. اشاعة

دوت الخليج :- نفى نقيب الفنانين الأردنيين عبر تصريجات صحفية صحة الإشاعات المتداولة حول وفاة الفنان الكوميدي موسى حجازين. وبين الخطيب انه تواصل مع عائلة حجازين بعد تداول الإشاعة التي أفادت بدورها بأن الفنان حجازين في المنزل وبصحة جيدة.

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