بالفيديو.. ماكرون يكشف تطورات حالته الصحية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إنه بصحة جيدة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف ماكرون أنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية.

وقال في كلمة مباشرة على "تويتر": "لا يوجد سبب لتطور الأمور بطريقة سيئة".

وأضاف أنه سيواصل إدارة شؤون الدولة وإن كان بوتيرة أبطأ.

وقال مسؤولون بالرئاسة، الجمعة، إن ماكرون يعاني من الحمى والسعال والتعب، ولم يقدموا تفاصيل عن علاجه، حيث يقيم ماكرون في المقر الرئاسي في لا لانتيرن بمدينة فرساي الملكية السابقة.

ويأتي الاختبار الإيجابي لماكرون في الوقت الذي تشهد فيه السلطات الصحية الفرنسية مرة أخرى ارتفاعًا في الإصابات وتحذر من المزيد مع استعداد العائلات الفرنسية للالتقاء في احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وبينما يرتدي ماكرون قناعًا بشكل روتيني ويلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، فقد استضاف أو شارك في وجبات جماعية متعددة في الأيام التي سبقت اختباره الإيجابي، الخميس.

ويقول منتقدون إن هذا مثال سيء على المواطنين، الذين نصحوا بإبقاء تجمعاتهم لـ6 أشخاص.

وأبلغت فرنسا عن 18254 إصابة جديدة، الخميس، ويقل عدد القتلى بقليل عن 60 ألفا.

وأصدر معهد باستير الفرنسي دراسة، الجمعة، تشير إلى أن أوقات الوجبات في المنزل وفي الأماكن العامة هي مصدر رئيسي للتلوث.