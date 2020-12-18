- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يعمل اليوم الجمعة فى عزلة من منزل رسمى خارج باريس بعد اختباره الإيجابى لـ "Covid-19".
وكان مكتب ماكرون أعلن أمس الخميس أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما أدى لبدء حملة تتبع ورصد استهدفت عددا من قادة دول الاتحاد الأوروبى وكبار المسؤولين الذين التقوا به فى الأيام القليلة الماضية.
وقالت الرئاسة الفرنسية، أمس الخميس، إنه من "المحتمل جدا" أن الرئيس إيمانويل ماكرون أصيب بـ"كوفيد -19" خلال اجتماع المجلس الأوروبى الأسبوع الماضى، بحسب وكالة أنباء "رويترز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. ماكرون بعد إصابته بكورونا : أنا بصحة جيدة لكن الأنشطة تباطأت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.