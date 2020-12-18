فيديو .. ماكرون بعد إصابته بكورونا : أنا بصحة جيدة لكن الأنشطة تباطأت

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يعمل اليوم الجمعة فى عزلة من منزل رسمى خارج باريس بعد اختباره الإيجابى لـ "Covid-19".

وكان مكتب ماكرون أعلن أمس الخميس أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما أدى لبدء حملة تتبع ورصد استهدفت عددا من قادة دول الاتحاد الأوروبى وكبار المسؤولين الذين التقوا به فى الأيام القليلة الماضية.

وقالت الرئاسة الفرنسية، أمس الخميس، إنه من "المحتمل جدا" أن الرئيس إيمانويل ماكرون أصيب بـ"كوفيد -19" خلال اجتماع المجلس الأوروبى الأسبوع الماضى، بحسب وكالة أنباء "رويترز".