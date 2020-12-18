بلغاريا : طرد دبلوماسى روسى بتهمة التجسس

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية البلغارية، اليوم الجمعة، إنها أمهلت دبلوماسيًا روسيًا 72 ساعة لمغادرة البلاد، بعدما قال زعم ممثلو الإدعاء تورطه فى أعمال تجسس فى بلغاريا منذ عام 2017.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال ممثلو الادعاء فى بيان منفصل، إن الدبلوماسى الروسى سعى للحصول على معلومات عسكرية حساسة، تشمل عدد القوات الأمريكية المنتشرة فى بلغاريا، عضو حلف شمال الأطلسى أثناء تدريبات عسكرية.

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