وفاة وزير الداخلية الجزائرى الأسبق نور الدين يزيد زرهونى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، التحق الفقيد مبكرا بصفوف "جيش التحرير الوطنى" المقاوم للاستعمار الفرنسى، وانضم بعدها إلى وزارة التسليح والاتصالات العامة التى تم استحداثها فى الحكومة الجزائرية المؤقتة حينها.

وفى عام 1958، كلف الفقيد بتسيير عملية إنشاء مديرية التوثيق والأبحاث ليتم تعيينه بعد ذلك لتسيير مصالح جهاز المخابرات لجيش التحرير الوطنى.

وفى سنة 1961، شارك الفقيد ضمن الوفد الجزائرى فى مفاوضات "إيفيان" التى سبقت استقلال الجزائر بصفته خبيرا عسكريا، وبعد الاستقلال، تقلد مسؤولية قسم العمليات التابع للأمن العسكرى.

كما عين زرهونى سفيرا للجزائر فى عدة عواصم منها واشنطن ومكسيكو وطوكيو، ليتولى بعدها عدة مناصب سامية فى الدولة منها وزارة الداخلية "1999-2010" وكذا منصب نائب الوزير الأول فى حكومة أحمد أويحيى.