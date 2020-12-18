قائدان عسكريان ضمن قتلى تفجير ملعب جالكعيو فى الصومال

جدة - نرمين السيد - ووقع، اليوم الجمعة، انفجار وسط الصومال، قبيل زيارة لرئيس الوزراء، محمد حسين روبل.
وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن انفجارا ضخما هز ملعب محلى فى بلدة جالكعيو، كان من المفترض أن يحتضن خطابا لرئيس الورزاء الصومالى.
ونقلت الوكالة الصينية عن مسؤولين محليين قولهم "لم يكن روبل، الذى كان من المفترض أن يكون فى المكان، موجودا وقت التفجير فى ملعب عبد الله عيسى".
ويعد هذا الانفجار هو الثانى من نوعه فى وسط البلاد، حيث سبق، وأعلنت الصومال، بحسب ما نشرته صحيفة "الصومال اليوم" قبل أيام، عن وقوع انفجار استهدف اجتماع لمسؤولين صوماليين.
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