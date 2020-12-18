ليبيا تسجل 489 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز أن إجمالى الإصابات بالفيروس فى ليبيا بلغ 93 ألفًا و772 حالة، منها 28 ألفًا و540 نشطةً، و63 ألفًا و886 متعافيًا، فيما توفى 1346 شخصًا منذ بدء انتشار الوباء فى ليبيا.

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