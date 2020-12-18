رابط منصة مدرستي الجديد https //madrasati.sa تسجيل الدخول عبر وزارة التعليم السعودية

رابط منصة مدرستي الجديد نعرضه لقراء موقعنا تزامنا مع أزمة وباء كورونا العالمية، وحرصا من الدولة على حياة أبنائها الطلاب الصحية والعلمية، قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية باستحداث نظام التعليم عن بعد إلكترونيا لهذا الفصل الدراسي، عن طريق إنشاء منصة مدرستي التعليمية madrasati.sa حيث تقوم المنصة بتوفير كل ما يحتاجه الطالب والمعلم وولي الأمر لتضمن بذلك عدم تجمع التلاميذ والتلميذات في المدارس والمؤسسات التعليمية، مما يحافظ على الصحة العامة، ويحد من تفشي المرض، ويضمن سير العملية التعليمية في آن واحد.

تهدف منصة مدرستي madrasati.sa إلى مساعدة الطلاب ذكورا وإناثا على الوصول إلى جداول حصصهم ومواعيد دروسهم وتكاليفها و واجباتهم وفروضهم المنزلية، كما وتعيين المعلمين على ممارسة عملية الشرح عن بعد، إضافة إلى التواصل بسلاسة مع طلابهم وطالباتهم، وتصحيح الفروض المنزلية، وتقييم المتعلمين، ولا نغفل عن إتاحتها لولي الأمر أن يتابع سير ابنه أو ابنته تعليميا والتواصل مع المعلم.

الدخول على موقع منصة مدرستي من وزارة التعليم السعودية الموجود بواجهة المنصة.

قم بإدخال الرقم السري.

ادخل على خانة متابعة الدرس.

قم باختيار جدولك من القائمة حسب الدروس المطلوبة.

اختر اسم الدرس.

بعد الانتهاء من سماع الدرس ادخل على كلمة حضور الموجودة بجانب الدرس.

كي تحصل على واجباتك سجل الدخول.

ارفع فروضك المحلولة على المنصة كي يتمكن المعلم أو المعلمة ن تصويبها وتقييمها.

ختاماُ، قم بالدخول على إنهاء التسجيل والخروج.

رابط منصة مدرستي الجديد madrasati.sa

حمل التطبيق من خلال الدخول على موقعه الرسمي.

سجل الدخول باسمك ورقم حسابك السري.

ادخل على حسابي

اختر بيانات منصة مدرستي.

اختر الحصول على كلمة السر.

ستصلك رسالة إلى رقم هاتفك المسجل تحوي كلمة المرور الخاصة بالطالب.

على الطالب الآن تسجيل الدخول على المنصة الموجود رابطها في الأعلى.

ادخل على التسجيل بحساب مايكروسوفت للطلاب والكادر.

قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بالطالب وكلمة المرور التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق توكلنا.

سيجري بعد ذلك تحديث كلمة المرور، عن طريق إدخال كلمة السر القديمة ومن ثم إدخال كلمة السر الجديدة، ثم كتابة كلمة المرور مرة أخرى .

منصة مدرستي عن طريق تطبيق توكلنا

سيتم تفعيل رقم الجوال أو البريد الإلكتروني أو كلا منهما وذلك بإدخالهما، وسوف يصلك رسالة على أحدهما تفعيلا للهاتف وذلك للدخول على منصة مدرستي بكل سهولة، أو من خلال البريد الإلكتروني للحصول على كود التفعيل.