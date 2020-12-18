تعرف على خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد أو رقم الحساب وكيفية انشاء حساب اليكتروني

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد، طريقة التعرف على قيمة فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.
المملكة العربية السعودية وفرت لكل مواطن سعودي طريقة للتعرف على فاتورة الكهرباء السعودية دون جهد أو ذهاب لمكان ما وذلك من خلال روابط إلكترونية، فمن خلالها يمكنكم التعرف على الفاتورة.طريقة إنشاء حساب على موقع الكهرباء السعودية
قبل أن تقوم عزيزي القارئ بالتعرف على فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب، فلابد من إنشاء حساب على الموقع أولاً من خلال الخطوات الآتية:
- يتم الدخول إلى الموقع الخاص بشركة الكهرباء السعودية.
- وفي يمين صفحة الموقع قم بالنقر على تسجيل جديد.
- عليك باختيار تسجيل أفراد.
- ستظهر لك خانات فارغة قم بإملائها من خلال وضع معلومات الشخصية وهي رقم الهوية والجنسية وتاريخ الميلاد.
- انتظر قليلاً وسوف تأتي لك رسالة بها رمز التحقق، فقم بإدخاله في الأيقونة.
بعد أن ذكرنا لكم في السابق طريقة إنشاء حساب على موقع الكهرباء السعودية، فسوف نذكر لكم في الآتي طريقة الاستعلام عن حساب فاتورة الكهرباء السعودية وهي:
- عليكم بالدخول إلى الموقع الخاص بفاتورة الكهرباء السعودية من هذا الرابط.
- وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة كلمة السر واسم المستخدم.
- ومن أسفل الصفحة قم بالنقر على خدمات الفواتير.
- ومن بين خدمات المشتركين قم بالضغط على فاتورتك لكي يستعرض لك فاتورة الكهرباء السعودية.
- كما يمكنك عزيزي القارئ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد أو فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب وذلك من خلال تحميل برنامج على الهواتف الذكية.
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